NATO expected to launch Arctic Sentry mission in coming days sources say

La NATO si prepara a lanciare la missione Arctic Sentry nei prossimi giorni. Diverse fonti spiegano che l’obiettivo è rafforzare la presenza nell’Artico, una zona sempre più strategica. L’annuncio arriva in un momento di tensioni crescenti nella regione, dove i paesi si preparano a monitorare e proteggere i propri interessi. La decisione ha suscitato attenzione tra gli alleati e i vicini, che osservano con attenzione le mosse di Washington e Bruxelles.

BRUSSELS, Feb 9 (Reuters) - NATO is expected to launch an Arctic Sentry mission in the coming days, five sources told Reuters, in a move to boost its role in the region and defuse tensions between U.S. President Donald Trump and European allies over Greenland. A decision to launch could come as early as this week, when the alliance's defence ministers meet in Brussels, according to three European diplomats, a military official and a person familiar with the matter.

