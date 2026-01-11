NATO should launch operation to boost security in Arctic Belgian minister says

Il ministro belga ha suggerito che la NATO dovrebbe avviare un'operazione per rafforzare la sicurezza nella regione artica. Questa proposta mira a garantire stabilità e prevenire possibili tensioni in una delle aree più strategiche e in rapido cambiamento del pianeta. La questione evidenzia l'importanza di una presenza coordinata e di misure preventive in un contesto geopolitico in evoluzione.

By Lili BayerBRUSSELS, Jan 11 (Reuters) - NATO should launch an operation in the Arctic to address U.S. security concerns, Belgium's defence minister told Reuters on Sunday, urging transatlantic unity amid growing European unease about U.S. President-elect Donald Trump's expansionist rhetoric.

#Groenlandia La NATO ha concordato di incrementare le attività e le esercitazioni nell'#Artico e nell'estremo nord, lo specifica il generale delle forze armate alleate, lo statunitense Grynkewich, nella conferenza su politica di sicurezza e difesa di Salen, in Sve - facebook.com facebook

