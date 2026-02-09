Nata nel 2014 a Genova oggi conta 13 sedi operative

De WAVE Group, nata a Genova nel 2014, si espande rapidamente. Oggi conta 13 sedi operative e punta a superare i 500 milioni di euro di fatturato entro il 2026. La società, specializzata in impiantistica industriale, continua a crescere e rafforzare la sua presenza sul territorio.

DE WAVE Group, nata a Genova nel 2014 come spin-off della società Demont, specializzata in impiantistica industriale, prevede di raggiungere nel 2026 oltre i 500 milioni di fatturato, e conta oggi 1.500 dipendenti distribuiti in 7 stabilimenti e 13 sedi operative in Italia e nel mondo. Il percorso di acquisizioni di De Wave è stato avviato nel 2021 e ha portato in 5 anni all'ingresso di 10 aziende strategiche nel processo produttivo. Oltre a DL Services, sono entrate nel Gruppo anche IVM, tra i primari operatori nell'outfitting e nel furnishing di navi da crociera, Electrical Marine, punto di riferimento del settore per l'impiantistica elettrica ed elettronica per il settore nautico, O.

