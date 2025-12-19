Genova 11 09 2014 Garlasco spunta un verbale di 11 anni fa

A Genova il 11 settembre 2014 emerge un verbale di oltre un decennio fa. L’incidente probatorio segna la conclusione di una delle tappe più delicate delle indagini sul mistero che da quasi vent’anni tiene in tensione l’Italia, aprendo nuove riflessioni sulla complessità di un caso che continua a sfidare la giustizia.

L'udienza conclusiva dell'incidente probatorio ha chiuso una delle fasi più delicate e osservate del nuovo filone investigativo legato al delitto che da quasi due decenni continua a interrogare la giustizia italiana. In aula, a porte chiuse e nel rispetto del segreto camerale, si è discusso di dati tecnici, confronti scientifici e interpretazioni che, ancora una volta, hanno riacceso l'attenzione su una vicenda mai davvero archiviata nell'opinione pubblica. Il confronto tra periti e parti si è svolto in un clima teso ma composto, con ogni parola pesata e ogni passaggio analizzato nel dettaglio.

GARLASCO, un delitto oltre i limiti del tempo

