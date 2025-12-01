Autotorino rafforza la presenza in Lombardia | operative quattro nuove sedi a Cremona
Autotorino rafforza la propria presenza nel Cremonese inaugurando l’operatività nelle quattro nuove sedi acquisite dal gruppo Bianchessi, operazione avviata a fine estate e ora completata. Con due filiali a Cremona, una a Castelleone e una a Castelverde, il dealer - già presente in città dal 2012. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Autotorino si rafforza a Cremona - Autotorino inaugura ufficialmente l’operatività nelle sue nuove quattro sedi di Cremona, a seguito del perfezionamento dell’acquisizione delle concessionarie Bianchessi, avviata a fine estate. Secondo cremonaoggi.it
Il gigante dell’auto dai marchi top e con un fatturato da 2.65 miliardi apre 4 nuove sedi in Lombardia (70 in Italia) - Dal 1° dicembre Autotorino amplia la sua presenza nel cuore della Lombardia: quattro nuove sedi tra Cremona e Castelverde (CR) entrano ufficialmente in squadra grazie all’acquisizione delle concession ... Riporta comozero.it
Autotorino acquisisce Bianchessi Auto e rafforza la propria presenza a Cremona - Autotorino ha sottoscritto il contratto per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Bianchessi Auto dalla società Bianchessi Case. Da borsaitaliana.it
Arpa Lombardia rafforza la sua presenza sui social - Coinvolgere sempre di più le nuove generazioni: è tra gli obiettivi di Arpa Lombardia, in questi giorni impegnata con i laboratori allestiti per la quinta edizione della Fiera di Educazione alla ... Come scrive bergamonews.it
Autotorino festeggia un anno di presenza a Roma con Mercedes-Benz. E lancia la nuova CLA - E’ stato l’esclusivo palcoscenico del Circolo Canottieri Roma ad accogliere i festeggiamenti di Autotorino per il primo anno di presenza nella capitale con Mercedes- Si legge su repubblica.it
Autotorino cresce ancora in Lombardia: tre nuove acquisizioni in provincia di Cremona - Così recita il piano di crescita elaborato dal team di Autotorino e la recente acquisizione dell’intero capitale sociale di Bianchessi Auto S. Scrive corriere.it