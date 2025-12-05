Roma nasce la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica
È stata fondata a Roma la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica: l’ Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICoPRAS). Presidente è stato nominato Roy de Vita (primario presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Roma), vicepresidente Diego Ribuffo (professore ordinario dell’Università La Sapienza di Roma), segretario Mario Zama (primario dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma) e tesoriere Gabriele Storti (ricercatore presso l’Università di Roma Tor Vergata). “L’ICoPRAS nasce per la volontà di un nutrito gruppo di Accademici italiani e di Primari Ospedalieri e si propone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento dei Chirurghi Plastici italiani perseguendo il duplice intento da una parte di favorire e sostenere la crescita dei giovani chirurghi che decidono di abbracciare questa specialità e dall’altra di difendere, tutelare e accrescere il prestigio della Chirurgia Plastica in un momento in cui – per innumerevoli motivi – rivoluzione della comunicazione in testa a causa dei social media, è sempre più difficile per i pazienti riuscire ad orientarsi correttamente”, spiega il presidente de Vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
