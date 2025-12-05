ICoPRAS nasce a Roma la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica guidata da Roy De Vita

A Roma è stata fondata l'Italian College of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (ICoPRAS), la nuova Società Italiana di Chirurgia Plastica a guida di Roy De Vita, primario dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Roma. Nel direttivo trovano spazio Diego Ribuffo come vicepresidente, Mario Zama come segretario e Gabriele Storti come tesoriere, figure di spicco nel settore. ICoPRAS ha due principali obiettivi dalla sua costituzione, ossia la formazione e il supporto dei giovani chirurghi e la difesa dell'integrità e della reputazione della chirurgia plastica. Soprattutto questo secondo aspetto è rilevante in un'epoca caratterizzata dalla confusione generata in particolare dai canali di comunicazione online, specialmente i social media. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

