Alta Irpinia sequestrata officina meccanica | denunciati due imprenditori

Anteprima24.it | 4 dic 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale per prevenire e reprimere reati ambientali nelle aziende meccatroniche. A Guardia dei Lombardi è stato denunciato il titolare di un’officina meccanica per deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, con sequestro dell’intero opificio di circa 500 mq. Nel locale erano presenti pezzi meccanici, batterie esauste, pneumatici e oltre trenta autovetture abbandonate e usate come fonte di ricambi. A Caposele, un altro imprenditore è stato denunciato per mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

