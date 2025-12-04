Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale per prevenire e reprimere reati ambientali nelle aziende meccatroniche. A Guardia dei Lombardi è stato denunciato il titolare di un’officina meccanica per deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, con sequestro dell’intero opificio di circa 500 mq. Nel locale erano presenti pezzi meccanici, batterie esauste, pneumatici e oltre trenta autovetture abbandonate e usate come fonte di ricambi. A Caposele, un altro imprenditore è stato denunciato per mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alta Irpinia, sequestrata officina meccanica: denunciati due imprenditori