Alta Irpinia sequestrata officina meccanica | denunciati due imprenditori
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale hanno intensificato i controlli sul territorio provinciale per prevenire e reprimere reati ambientali nelle aziende meccatroniche. A Guardia dei Lombardi è stato denunciato il titolare di un’officina meccanica per deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non, con sequestro dell’intero opificio di circa 500 mq. Nel locale erano presenti pezzi meccanici, batterie esauste, pneumatici e oltre trenta autovetture abbandonate e usate come fonte di ricambi. A Caposele, un altro imprenditore è stato denunciato per mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Dal nostro latte nasce tutto. Da oltre 30 anni, il nostro Caseificio D&D trasforma solo latte 100% locale e di montagna, raccolto quotidianamente da 30 piccoli allevatori dell’Alta Irpinia e della Lucania: realtà familiari dove l’allevamento è ancora sostenibile, ri - facebook.com Vai su Facebook
“La drammatica sera del 23 novembre di 45 anni fa, un tremendo terremoto, durato 90 lunghissimi secondi, cancellò di colpo i borghi dell’Alta Irpinia, epicentro del sisma, con un triste bilancio di quasi tremila morti, novemila feriti e migliaia di sfollati. È un dove Vai su X
Alta Irpinia, i Carabinieri sequestrano un’officina meccanica e denunciano due imprenditori - Alla luce delle ultime modifiche normative in materia ambientale, i Carabinieri stanno ponendo in essere mirati controlli su tutto il territorio provinciale, finalizzati alla prevenzione e repressione ... Scrive irpinianews.it
Rifiuti dell'officina stoccati in 10 strutture fatiscenti, sequestrata officina e 2 denunce - I carabinieri dei Nuclei Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno ... Lo riporta ilmattino.it