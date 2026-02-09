Scott McTominay salta la partita contro il Como. Durante la sfida contro il Genoa, il centrocampista ha subito un infortunio che ha spaventato i tifosi del Napoli. L’allenatore Antonio Conte ha deciso di non rischiarlo e ha optato per una scelta prudente. Ora si attende di capire l’entità del problema e quanto tempo McTominay resterà fuori.

Scott McTominay contro il Genoa ha fatto prendere un bello spavento ai tifosi del Napoli. Durante il match, il calciatore ha accusato un problema fisico che ha richiamato l’attenzione di Antonio Conte che, saggiamente, ha preferito non rischiare. Il tecnico ha poi affermato che si tratta di un problema già esistente da tempo e, per domani, è stata presa una decisione. McTominay a riposo contro il Como: Roma nel mirino. Stando a quanto affermato dalle prime pagine de La Gazzetta dello Sport, Conte avrebbe deciso di non rischiare per la sfida di domani contro il Como, in Coppa Italia: “Domani McTominay resterà a riposo per evitare guai peggiori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, infortunio McTominay: scelta fatta contro il Como!

In vista del big match tra Inter e Napoli, si attende la decisione finale sull'impiego di Neres, alle prese con un infortunio.

In vista della partita tra Napoli e Como, si fa il punto sulle condizioni di Scott McTominay.

GENOA NAPOLI 2-3RIGORE SU VERGARAO RIGORINOGOL MCTOMINAY E DOPPIETTA HOJLUND

