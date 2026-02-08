In vista della partita tra Napoli e Como, si fa il punto sulle condizioni di Scott McTominay. Il centrocampista ha subito un infortunio e i medici stanno valutando i tempi di recupero. Al momento, non ci sono ancora certezze sulla sua presenza in campo, ma si spera di averlo a disposizione. La squadra aspetta aggiornamenti ufficiali per capire se potrà scendere in campo o se dovrà rivedere i piani.

Questo aggiornamento analizza lo stato di salute di Scott McTominay in vista della sfida tra Napoli e Como, descrivendo diagnosi, tempistiche di recupero e possibili scenari di formazione. La gestione della situazione privilegia controllo e cautela, senza compromettere gli obiettivi stagionali. La valutazione medica indica una riacutizzazione della tendinopatia agli ischiocrurali, condizione preesistente che non deriva da un trauma recente. L’infiammazione interessa la regione glutea e la parte posteriore della coscia, limitando l’esplosività della corsa e la rapidità nei movimenti. Non si tratta di un infortunio traumatico improvviso; si tratta di una problematic? cronica attiva che richiede gestione mirata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Infortunio McTominay: le condizioni e i tempi di recupero prima di Napoli-Como

Dopo l'infortunio di Milinkovic-Savic, sono stati resi noti gli esiti degli esami clinici.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro nella clinica Villa Angela.

