Infortunio Neres | la decisione finale per Inter Napoli Il brasiliano ci sarà? Scelta fatta per il big match

In vista del big match tra Inter e Napoli, si attende la decisione finale sull'impiego di Neres, alle prese con un infortunio. La scelta, prevista per la 20ª giornata di Serie A 2025/26, sarà determinante per le strategie di Antonio Conte. I tifosi sono in attesa di conoscere se il brasiliano sarà disponibile, influenzando così l’andamento della partita e le possibilità di successo delle rispettive squadre.

Infortunio Neres: decisione presa per Inter Napoli. Il brasiliano recupera? La scelta per il big match della 20ª giornata di Serie A 202526 La notizia che nessun tifoso partenopeo voleva leggere è arrivata: Antonio Conte dovrà affrontare la sfida scudetto di San Siro senza una delle sue frecce più appuntite. Secondo quanto riportato da Sky . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

