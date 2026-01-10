Infortunio Neres | la decisione finale per Inter Napoli Il brasiliano ci sarà? Scelta fatta per il big match

In vista del big match tra Inter e Napoli, si attende la decisione finale sull'impiego di Neres, alle prese con un infortunio. La scelta, prevista per la 20ª giornata di Serie A 2025/26, sarà determinante per le strategie di Antonio Conte. I tifosi sono in attesa di conoscere se il brasiliano sarà disponibile, influenzando così l’andamento della partita e le possibilità di successo delle rispettive squadre.

Infortunio Neres: decisione presa per Inter Napoli. Il brasiliano recupera? La scelta per il big match della 20ª giornata di Serie A 202526 La notizia che nessun tifoso partenopeo voleva leggere è arrivata: Antonio Conte dovrà affrontare la sfida scudetto di San Siro senza una delle sue frecce più appuntite. Secondo quanto riportato da Sky . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Neres: la decisione finale per Inter Napoli. Il brasiliano ci sarà? Scelta fatta per il big match Leggi anche: Inter Napoli, infortunio Neres: si va verso il forfait? I nuovi aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano vanno verso questa direzione in vista del big match Leggi anche: Infortunio Neres, il brasiliano ci sarà contro la Juve? Gli esami hanno evidenziato questo problema. Il comunicato del Napoli Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Neres gioca Inter-Napoli? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni dopo l'infortunio; Napoli, come sta Neres? Le ultime in vista dell'Inter; Roma, Raspadori decide: oggi è atteso il “sì”; Di Marzio – Ecco le condizioni di Neres dopo l’infortunio contro la Lazio. Infortunio Neres: la decisione finale per Inter Napoli. Il brasiliano ci sarà? Scelta fatta per il big match - La scelta per il big match della 20ª giornata di Serie A 2025/26 La notizia che nessun tifoso partenopeo voleva leggere è ar ... calcionews24.com

Sky Sport | Infortunio Neres, le ultime: cosa filtra per il big match Inter-Napoli - Nel recente pareggio arrivato contro il Verona nel turno infrasettimanale, in casa Napoli si è sentita ... fantamaster.it

Napoli, come sta Neres? Le ultime in vista dell'Inter - Dopo aver pareggiato contro l'Hellas Verona, il Napoli si prepara ad affrontare l'Inter in quello che sarà un big match e vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. fantacalcio.it

L’infortunio alla caviglia accusato domenica scorsa nel match contro la Lazio potrebbe tenere fuori dai giochi David Neres dal big match contro l’Inter. Il brasiliano, infatti, non ha ancora recuperato del tutto e va verso il forfait. - facebook.com facebook

#JuveNapoli Novità sull'infortunio di #Neres x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.