Esiste un Napoli con e senza Lobotka | il dato delle sconfitte è impressionante

Il confronto tra il Napoli con e senza Lobotka rivela un impatto sorprendente sui risultati della squadra. Analizzando i dati, emerge una differenza sostanziale nelle prestazioni e nelle sconfitte subite. La presenza del centrocampista slovacco si dimostra decisiva per la solidità e il successo del Napoli di Conte. Un'analisi che mette in luce come un singolo elemento possa influenzare profondamente l'intero schema tattico.

© Napolissimo.it - Esiste un Napoli con e senza Lobotka: il dato delle sconfitte è impressionante Il Verdetto dei Dati. Esistono due versioni del Napoli di Conte. La prima, solida e vincente, ruota attorno a Stanislav Lobotka. La seconda, fragile e discontinua, è quella vista durante il suo infortunio. Le statistiche raccolte dicono che senza il numero 68, il Napoli ha perso il 50% delle partite giocate. Per questo motivo, il suo ritorno dal 1? minuto contro il Milan non è una scelta tecnica, ma una necessità vitale. LOBOTKA IN CAMPO CON CONTE Perché Lobotka è (scientificamente) insostituibile. Oltre le sensazioni, parlano i fatti. L'assenza di Lukaku è stata pesante, quella di Anguissa fastidiosa, ma l'indisponibilità di Lobotka ha toccato il sistema nervoso della squadra.

Lobotka è a disposizione di Conte ma indietro non si torna, il Napoli prosegue col 4-2-3-1 (Gazzetta) - Il Napoli senza De Bruyne e Anguissa, ha bisogno di spazio e di Lobotka per esaltare le qualità di Neres, Lang e Hojlund. ilnapolista.it

Stanislav LOBOTKA viral lobotka napoli

