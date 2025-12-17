Esiste un Napoli con e senza Lobotka | il dato delle sconfitte è impressionante
Il confronto tra il Napoli con e senza Lobotka rivela un impatto sorprendente sui risultati della squadra. Analizzando i dati, emerge una differenza sostanziale nelle prestazioni e nelle sconfitte subite. La presenza del centrocampista slovacco si dimostra decisiva per la solidità e il successo del Napoli di Conte. Un'analisi che mette in luce come un singolo elemento possa influenzare profondamente l'intero schema tattico.
Il Verdetto dei Dati. Esistono due versioni del Napoli di Conte. La prima, solida e vincente, ruota attorno a Stanislav Lobotka. La seconda, fragile e discontinua, è quella vista durante il suo infortunio. Le statistiche raccolte dicono che senza il numero 68, il Napoli ha perso il 50% delle partite giocate. Per questo motivo, il suo ritorno dal 1? minuto contro il Milan non è una scelta tecnica, ma una necessità vitale. LOBOTKA IN CAMPO CON CONTE Perché Lobotka è (scientificamente) insostituibile. Oltre le sensazioni, parlano i fatti. L’assenza di Lukaku è stata pesante, quella di Anguissa fastidiosa, ma l’indisponibilità di Lobotka ha toccato il sistema nervoso della squadra. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
