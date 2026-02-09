Il Napoli ha battuto il Genoa in una partita difficile e ha conquistato tre punti fondamentali in classifica. La vittoria è arrivata grazie a un rigore, che ha scatenato molte polemiche. Il tecnico Giuffredi ha difeso Vergara, accusato di aver subito uno scontro ingiusto, e ha definito le strumentalizzazioni attorno all’episodio “vergognose”. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, ma alla fine il Napoli ha messo in cassaforte il risultato.

"> NAPOLI – La vittoria sofferta contro il Genoa ha permesso al Napoli di conquistare tre punti pesantissimi nella corsa Scudetto. Al “Ferraris” la squadra azzurra ha avuto la meglio soltanto nel finale, grazie al rigore trasformato da Hojlund e procurato da Antonio Vergara. Un episodio decisivo, che ha acceso il dibattito soprattutto dopo le parole del giovane esterno nel post partita ai microfoni di DAZN, dove aveva espresso tutta la sua gioia per aver contribuito in modo determinante al successo. Parole che non sono piaciute a una parte dell’opinione pubblica, generando polemiche sull’episodio del rigore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli-Genoa, Giuffredi difende Vergara: «Strumentalizzazioni vergognose, il rigore è netto»

Approfondimenti su Napoli Genoa

Il match tra Genoa e Napoli si è concluso con un 3-2 a favore degli azzurri, ma ha acceso molte polemiche.

A Marassi, il Napoli vince 3-2 contro il Genoa in un match combattuto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Napoli Genoa

Genoa-Napoli diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVEIl sabato della 24ª giornata di campionato si apre con la sfida tra il Genoa di De Rossi e il Napoli di Conte allo stadio Luigi Ferraris. I rossoblù, reduci dallo stop contro la Lazio, ospitano gli az ... msn.com

Serie A, il Napoli in 10 batte 3-2 il Genoa di De Rossi con un rigore discutibileI partenopei, penalizzati dagli errori di Buongiorno che causano le reti di Malinovskiy e Colombo strappano la vittoria tra le polemiche grazie ad un rigore in pieno recupero ... msn.com

Inter Milan in their last (12) Serie A matches: Win vs Sassuolo Win vs Cremonese Win vs Pisa Win vs Udinese Win vs Lecce Draw vs Napoli Win vs Parma Win vs Bologna Win vs Atalanta Win vs Genoa Win vs Como Win vs Pisa x.com

#SSCNapoli - Problema muscolare per McTominay durante Genoa -Napoli. Il centrocampista e’ uscito all’intervallo, condizioni da valutare domani. #Napoli #McTominay #Infortunio #SerieA #Calcio #Conte #Azzurri #NanoTV facebook