Genoa-Napoli c’era il rigore su Vergara? La stampa non ha dubbi

A Marassi, il Napoli vince 3-2 contro il Genoa in un match combattuto. La partita resta al centro delle polemiche per un rigore su Vergara, con molti che sostengono che l’arbitro abbia fischiato in modo sbagliato. I partenopei conquistano tre punti fondamentali, dimostrando carattere e determinazione, mentre il pubblico si divide tra proteste e applausi.

È stato un Napoli immortale quello visto a Marassi contro il Genoa. Tre punti pesantissimi per i partenopei, che hanno la meglio su tutto e trovano una vittoria per 3-2 che sembrava ormai irraggiungibili. In dieci uomini e con due gol subiti per due errori individuali di Buongiorno, i campioni d'Italia trovano la forza in pieno recupero per mettere clamorosamente la freccia sui rossoblù. A decidere la gara è un rigore di Hojlund, assegnato per un presunto fallo di Cornet su Vergara. Non sono di certo mancate le polemiche per la decisione finale del VAR: il parere della stampa è però unanime. Napoli, giusto assegnare il rigore: "Non stupisce molto.

Approfondimenti su Genoa Napoli

Nel recupero di Genoa-Napoli, l’arbitro Massa ha fischiato un rigore dopo un fallo su Vergara.

Il match tra Genoa e Napoli si è concluso con un 3-2 a favore degli azzurri, ma ha acceso molte polemiche.

Ultime notizie su Genoa Napoli

