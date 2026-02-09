Napoli Conte sorride | recupero importante in vista del Como le ultime

Il Napoli si sta allenando in vista della partita di domani contro il Como. Gli azzurri vogliono arrivare al match con il morale alto, dopo un recupero importante. Conte sorride, pronto a schierare la squadra per ottenere una vittoria nella coppa Italia. La sfida si annuncia impegnativa, ma i giocatori si sono preparati bene e sono determinati.

Il Napoli si prepara alla prossima sfida di Coppa Italia contro il Como, match che ovviamente metterà gli azzurri contro la compagine di Cesc Fàbregas nella giornata di domani. Conte deve ancora fare i conti con la lunga lista di infortunati, tema che in casa azzurra è diventato cruciale ormai da diverse settimane. Napoli, ecco Politano: rientra contro il Como. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli non dovrebbe poter contare su Scott McTominay, infortunatosi proprio nell’ultimo match contro il Genoa: l’assenza dello scozzese rappresenta un colpo duro per gli azzurri che dovranno rinunciare ad uno dei giocatori che ha mostrato leadership e incisività in campo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it Approfondimenti su Napoli Como Napoli, un altro recupero in vista del Genoa? Può tornare a disposizione di Conte Vanja Milinkovic-Savic sta recuperando velocemente dal problema muscolare alla coscia sinistra e potrebbe tornare a disposizione di Conte per la partita contro il Genoa. Napoli, esulta Conte: due novità in vista del Como, ci sono dei rientri! Dopo la vittoria contro il Genoa, il Napoli si prepara alla sfida con il Como con alcune buone notizie. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Verso Genoa-Napoli, Conte sorride: due azzurri verso il recupero; Fantacalcio, Napoli: Conte recupera per la panchina Milinkovic-Savic. Da valutare sia Politano che Mazzocchi; Napoli, Champions da blindare: il piano di Conte; Genoa-Napoli, Conte sorride: due azzurri tornano a disposizione – CdS. Il Napoli recupera Rrahmani ma non Politano e Mazzocchi: il punto dell'infermeria azzurraAntonio Conte sorride a metà per il recupero di Amir Rrahmani che partirà titolare contro il Genoa: il suo recupero è sicuramente una bellissima notizia per il reparto ... tuttonapoli.net Napoli, le lacrime di Buongiorno e il dilemma di Conte: recupero lampo o turno di riposoLe scorie della battaglia di Marassi non si misurano solo nei punti in classifica, ma si leggono chiaramente negli occhi lucidi di un gigante ferito ... gonfialarete.com Buone notizie per Antonio Conte in vista di Napoli-Como Secondo quanto riportato da Sky Sport, Matteo Politano è pienamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida di Coppa Italia di domani L'azzurro ritornerà tra i convocati dopo l'infortunio accu facebook Disastro #Buongiorno, dopo #Conte e #Napoli può perdere anche Gattuso e Nazionale: tutti gli errori di una stagione no x.com

