Napoli un altro recupero in vista del Genoa? Può tornare a disposizione di Conte

Vanja Milinkovic-Savic sta recuperando velocemente dal problema muscolare alla coscia sinistra e potrebbe tornare a disposizione di Conte per la partita contro il Genoa. Il portiere serbo lavora con i fisioterapisti e punta a stringere i tempi per tornare in campo, mentre i tifosi sperano di riaverlo presto tra i titolari.

Vanja Milinkovic-Savic sta recuperando velocemente dal problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane. Nella trasferta di domani a Marassi contro il Genoa, l'ex Torino potrebbe anche aggregarsi alla squadra. Napoli, buone notizie dall'infermeria: torna Milinkovic-Savic. L'ultimo stop di Milinkovic-Savic risale a fine gennaio: un'elongazione al bicipite femorale, che lo ha costretto a saltare partite importanti, tra cui il match contro la Juventus e quello di Champions con il Chelsea. Oggi, però, il suo fisico ha recuperato: secondo La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è quello di avere l'ex Torino in panchina a Genova.

Il Napoli si prepara a riaccogliere Rrahmani tra i titolari.

Antonio Conte si prepara a tornare in panchina con il Napoli, almeno per la prossima sfida contro il Genoa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

