Infortunati Napoli Conte recupera un big per il Como | prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti

Dopo lo spavento di Marassi, il Napoli si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Como con alcune buone notizie. Antonio Conte recupera un giocatore importante, portando un po’ di speranza in vista della partita. La squadra ha deciso di mantenere cautela dopo i problemi fisici degli ultimi giorni, ma almeno uno dei big è tornato a disposizione.

Questa mattina il Napoli ha annunciato che due calciatori torneranno in campo la prossima settimana.

Gds – Napoli, Conte recupera due top in vista del GenoaL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato delle importanti novità per quanto riguarda la situazione degli infortunati in casa Napoli che, secondo quanto si evince dal quotidiano, Anto ... mondonapoli.it

Napoli, Politano ha recuperato e sarà a disposizione contro il ComoDomani il Napoli affronterà alle 21 il Como in Coppa Italia. Conte pare orientato a non rischiare McTominay e Politano torna a disposizione. ilnapolista.it

