Infortunati Napoli buone notizie per Conte | questi due calciatori dovrebbero essere a disposizione per la sfida contro la Juve

Buone notizie per il Napoli in vista della partita contro la Juventus. Meret e Anguissa, reduci da infortuni, sono in fase di recupero e dovrebbero essere disponibili per la sfida. Il loro ritorno rappresenta un’opportunità importante per la squadra di Spalletti, che potrà contare su due elementi fondamentali nel prossimo impegno di campionato. La condizione dei due calciatori sarà comunque monitorata nelle prossime settimane.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.