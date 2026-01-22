Infortunati Napoli buone notizie per Conte | questi due calciatori dovrebbero essere a disposizione per la sfida contro la Juve
Buone notizie per il Napoli in vista della partita contro la Juventus. Meret e Anguissa, reduci da infortuni, sono in fase di recupero e dovrebbero essere disponibili per la sfida. Il loro ritorno rappresenta un’opportunità importante per la squadra di Spalletti, che potrà contare su due elementi fondamentali nel prossimo impegno di campionato. La condizione dei due calciatori sarà comunque monitorata nelle prossime settimane.
Infortunati Napoli, buone notizie per il tecnico salentino. Meret e Anguissa viaggiano verso il recupero per la sfida contro la Juve. In vista dell’attesissimo big match contro la Juventus allo Stadium, Castel Volturno respira finalmente un’aria di cauto ottimismo. Antonio Conte, che sta preparando meticolosamente la sfida di domenica, può finalmente contare su notizie positive dal fronte medico per quanto riguarda la lista degli infortunati del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, la situazione di emergenza sembra destinata a rientrare proprio nel momento più delicato della stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico salentino ha ricevuto garanzie importanti dallo staff sanitario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortuni Napoli, brutte notizie per Conte: questi due calciatori non dovrebbero essere a disposizione contro la Juve. I risultati degli esamiGli infortuni di Rrahmani e Politano rappresentano una preoccupazione per il Napoli in vista della partita contro la Juventus.
Napoli, buone notizie su Lukaku. Neres rischia il ChelseaIl medico del Napoli aggiorna sugli infortuni: Lukaku recuperato, tempi stretti per Anguissa, ma Neres è in dubbio per la sfida col Chelsea. europacalcio.it
Infortuni Napoli, le condizioni di Rrahmani e Politano/ Lesione muscolare per entrambi (21 gennaio 2026)Diretta/ Bayern Monaco Union SG (risultato finale 2-0): bavaresi secondi! (21 gennaio 2026) ... ilsussidiario.net
Gli aggiornamenti sugli infortunati al Viola Park: Pessimismo su Kean. Parisi out fino a Napoli, Fortini in pole per il posto - facebook.com facebook
#Copenhagen, #Neestrup: "Infortunati #Napoli Le assenze fanno parte del gioco. Deve pensarci #Conte" x.com
