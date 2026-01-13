Napoli-Parma probabili formazioni e orari tv Rrahmani | Match preparato al meglio

Il Napoli si prepara a affrontare il Parma, dopo il pareggio con l’Inter che ha mantenuto il vantaggio di quattro punti in classifica. Le probabili formazioni e gli orari della partita, prevista alle 18, sono fondamentali per analizzare le strategie delle due squadre. Rrahmani ha confermato che il team ha preparato al meglio questa sfida, che segna l’inizio di un intenso ciclo di impegni.

Napoli, 13 gennaio 2026 - Neanche il tempo di metabolizzare l'altalena di emozioni del match con l' Inter, terminato con un pareggio che lascia a 4 il gap tra le due squadre, che il Napoli deve tornare in campo, per un ritmo che diventerà abitudine da ora in poi con l'accavallarsi degli appuntamenti: si parte dal Parma, alle 18.30 al Maradona, per il recupero della 16esima giornata di Serie A, quella in parte mutilata dalle squadre in ballo per la Supercoppa Italiana di Riad, che ha poi preso proprio la via degli azzurri. Le probabili formazioni. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund.

