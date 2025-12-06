Napoli-Juve emergenza totale | McTominay Highlander in mediana La mossa obbligata di Conte gioca Elmas

Napolissimo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scelte obbligate per il Big Match. Antonio Conte sfida la Juventus in piena emergenza. Perso anche Lobotka per infortunio, l’unico “superstite” della mediana titolare è Scott McTominay. Nel 3-4-3 confermato, al fianco dello scozzese giocherà Eljif Elmas in un ruolo di sacrificio. In avanti fiducia cieca a Noa Lang e Neres. Probabili formazioni Napoli Juventus McTominay Elmas centrocampo L’ultimo “Highlander”: McTominay regge il Napoli. Mai come oggi, il centrocampo del Napoli poggia sulle spalle di un uomo solo. L’infermeria ha cancellato l’intero reparto titolare e le prime riserve: Lobotka: KO muscolare (tibiale). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

napoli juve emergenza totale mctominay highlander in mediana la mossa obbligata di conte gioca elmas

© Napolissimo.it - Napoli-Juve, emergenza totale: McTominay “Highlander” in mediana. La mossa obbligata di Conte (gioca Elmas)

Leggi anche questi approfondimenti

napoli juve emergenza totaleNapoli in emergenza totale a centrocampo: chi gioca contro la Juventus, scelte obbligate per Conte - Il Napoli è sempre più alle prese con problemi di infortuni soprattutto a centrocampo: l'ultimo forfait è di Lobotka. ilbianconero.com scrive

napoli juve emergenza totaleDiluvia su Napoli: Conte sfida la Juve in emergenza totale, anche Lobotka ko - Ne sa qualcosa Antonio Conte, il cui Napoli deve fare i conti con un’autentica emergenza a centrocampo. Si legge su tuttomercatoweb.com

napoli juve emergenza totaleNapoli, non solo Lobotka: emergenza totale a centrocampo… Conte costretto a scelte obbligate, chi farà giocare contro la Juventus - Conte costretto a scelte obbligate, chi farà giocare contro la Juventus Napoli- Come scrive juventusnews24.com

napoli juve emergenza totaleNapoli, emergenza totale: Lobotka KO e salta Juventus, Benfica e Udinese. Conte in allarme per il centrocampo - Napoli, emergenza totale: Lobotka KO e salta Juventus, Benfica e Udinese. tuttojuve.com scrive

napoli juve emergenza totaleCorriere dello Sport: “Napoli, emergenza totale a centrocampo: McTominay unico superstite dei Fab Four” - Il Corriere dello Sport sottolinea come Antonio Conte abbia ormai una sola certezza nella zona nevralgica del campo: McTominay, con Elmas e Vergara a completare un reparto ridotto all’osso. napolipiu.com scrive

napoli juve emergenza totaleMEDIASET - Napoli, la possibile formazione contro la Juventus, l'emergenza a centrocampo rilancia Elmas - Gli infortuni lasciano poco spazio di manovra all'allenatore salentino, che ha gli uomini contati soprattutto in mezzo al campo dopo il nuovo ko di Lobotka: oltre all'irrinunciabile McTominay, infatti ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Juve Emergenza Totale