Napoli-Juve emergenza totale | McTominay Highlander in mediana La mossa obbligata di Conte gioca Elmas

Scelte obbligate per il Big Match. Antonio Conte sfida la Juventus in piena emergenza. Perso anche Lobotka per infortunio, l’unico “superstite” della mediana titolare è Scott McTominay. Nel 3-4-3 confermato, al fianco dello scozzese giocherà Eljif Elmas in un ruolo di sacrificio. In avanti fiducia cieca a Noa Lang e Neres. Probabili formazioni Napoli Juventus McTominay Elmas centrocampo L’ultimo “Highlander”: McTominay regge il Napoli. Mai come oggi, il centrocampo del Napoli poggia sulle spalle di un uomo solo. L’infermeria ha cancellato l’intero reparto titolare e le prime riserve: Lobotka: KO muscolare (tibiale). 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Juve, emergenza totale: McTominay “Highlander” in mediana. La mossa obbligata di Conte (gioca Elmas)

