L'infortunio di Neres mette in dubbio la sua presenza nel prossimo match tra Inter e Napoli. Gli aggiornamenti recenti indicano un recupero ancora lento, lasciando aperta la possibilità di un forfait. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore per valutare se il brasiliano potrà scendere in campo o meno, influenzando così le strategie delle due squadre.

Inter News 24 Inter Napoli, infortunio Neres: si va verso il forfait? Procede lentamente il recupero del brasiliano. In vista del big match si va verso questa decisione!. In casa Napoli, la prudenza regna sul recupero di David Neres in vista del big match contro l’Inter, che si giocherà domenica sera a San Siro. L’attaccante brasiliano, ai box per un trauma distorsivo alla caviglia subito nel match contro la Lazio, sta seguendo un programma di recupero. Come riportato da Sky Sport, Neres ha proseguito con le terapie oggi, ma per il momento non è stata presa una decisione definitiva sul suo impiego contro la squadra di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Napoli, infortunio Neres: si va verso il forfait? I nuovi aggiornamenti sulle condizioni del brasiliano vanno verso questa direzione in vista del big match

