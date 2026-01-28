Il match tra Napoli e Como si giocherà il 10 febbraio al Maradona, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli, che scenderà in campo con i suoi giocatori più forti, affronta il Como di Fabregas e Nico Paz. La partita si preannuncia combattuta e importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare in questa competizione.

. Sarà il Como di Fabregas e Nico Paz l’avversario del Napoli il 10 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione lariana ha vinto questa sera 3-1 in casa della Fiorentina che pure era passata in vantaggio dopo 7 minuti con Piccoli. Il pareggio è arrivato al ventesimo con Sergi Roberto. Nella ripresa le reti di Nico Paz (subentrato nel primo tempo a Douvikas infortunato) e nel finale terza rete del rientrante Morata. È rimasto in panchina Baturina. La Fiorentina ha schierato Fabbian, Harrison, Fazzini, alcuni titolari sono entrati solo nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Como ai quarti di finale di Coppa Italia, si gioca il 10 febbraio al Maradona

