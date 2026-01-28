Napoli-Como ai quarti di finale di Coppa Italia si gioca il 10 febbraio al Maradona

Da ilnapolista.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Napoli e Como si giocherà il 10 febbraio al Maradona, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Il Napoli, che scenderà in campo con i suoi giocatori più forti, affronta il Como di Fabregas e Nico Paz. La partita si preannuncia combattuta e importante per entrambe le squadre, che cercano di avanzare in questa competizione.

. Sarà il Como di Fabregas e Nico Paz l’avversario del Napoli il 10 febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. La formazione lariana ha vinto questa sera 3-1 in casa della Fiorentina che pure era passata in vantaggio dopo 7 minuti con Piccoli. Il pareggio è arrivato al ventesimo con Sergi Roberto. Nella ripresa le reti di Nico Paz (subentrato nel primo tempo a Douvikas infortunato) e nel finale terza rete del rientrante Morata. È rimasto in panchina Baturina. La Fiorentina ha schierato Fabbian, Harrison, Fazzini, alcuni titolari sono entrati solo nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

napoli como ai quarti di finale di coppa italia si gioca il 10 febbraio al maradona

© Ilnapolista.it - Napoli-Como ai quarti di finale di Coppa Italia, si gioca il 10 febbraio al Maradona

Approfondimenti su Napoli Como

Coppa Italia, Napoli ai quarti di finale: battuto il Cagliari 10-9 ai rigori

Napoli Cagliari 10-9 dcr: rigori infiniti, che brivido per Conte. Azzurri ai quarti di Coppa Italia, domenica arriva la Juventus al Maradona

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Fiorentina-Como: Match Preview; MEDIASET - ITALIA 1 * COPPA ITALIA - 27/01: FIORENTINA-COMO NEGLI OTTAVI, LA VINCENTE SFIDA IL NAPOLI AI QUARTI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Serie A. Il Como centra il tris in casa della Lazio. Cremonese-Verona 0-0 - Aggiornamento del 20 Gennaio delle ore 00:51; Fiorentina-Como: probabili formazioni, quando e dove vederla.

napoli como ai quartiLampo Fiorentina, poi è solo Como che vince di rimonta: Fabregas passa ai quarti, sarà sfida al NapoliVittoria in rimonta e il Como passa ai quarti di finale di Coppa Italia dove sfiderà i campioni d'Italia del Napoli ... fanpage.it

napoli como ai quartiFiorentina-Como come un remake. Viola in vantaggio, i lariani la ribaltano e vanno ai quartiIl Como batte in rimonta la Fiorentina e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli il prossimo 10 febbraio. Come in. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.