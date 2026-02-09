Napoli come sta Scott McTominay dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa

Scott McTominay sta meglio del previsto dopo l’infortunio subito contro il Genoa. Il centrocampista scozzese sta già facendo progressi e potrebbe tornare in campo prima di quanto si pensasse. L’allenatore Antonio Conte si mostra fiducioso e spera di poterlo riavere a disposizione presto.

Il recupero di Scott McTominay procede a ritmi sorprendenti e regala un sospiro di sollievo ad Antonio Conte. Il centrocampista scozzese aveva lasciato il campo anzitempo nella sfida contro il Genoa, facendo temere uno stop più lungo, ma le sensazioni delle ultime ore sono decisamente positive. Secondo le ultime indiscrezioni, McTominay avrebbe già smaltito il problema fisico ed è da considerarsi disponibile per la gara contro il Como. Un recupero lampo che testimonia la grande professionalità dello scozzese e la sua importanza nello scacchiere azzurro. Nonostante ciò, in casa Napoli prevale la prudenza.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Dopo la partita contro il Genoa, Scott McTominay ha fatto preoccupare il Napoli.

Ieri sera il Napoli ha vissuto un'altra serata complicata.

