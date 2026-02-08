Napoli come sta McTominay | le prime sensazioni dopo l’infortunio di ieri

Ieri sera il Napoli ha vissuto un’altra serata complicata. Durante la partita, McTominay si è infortunato e le prime sensazioni non sono positive. I medici stanno valutando l’entità del problema, ma già si parla di un lungo stop. La squadra ora spera che non sia nulla di grave, anche perché le prossime partite si fanno sempre più decisive.

Anche ieri sera, oltre alle mille difficoltà dettate da qualche errore individuale di troppo, il Napoli ha dovuto fare i conti con l'ennesimo infortunio. All'intervallo Scott McTominay è stato costretto al cambio per un problema alla caviglia, che lo ha fatto zoppicare per una buona parte del primo tempo. Il dolore non gli ha impedito di realizzare un'autentica prodezza dalla distanza, ma è chiaro che adesso ci sia molta preoccupazione attorno alle sue condizioni. Le prime sensazioni, però, sembrano positive. Buone notizie per McTominay: il Napoli conta di riaverlo già per il Como. Secondo quanto riportato da Il Mattino, dovrebbe essersi trattato di un semplice cambio precauzionale per evitare ulteriori problemi.

