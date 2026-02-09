Gli Energy Time Spike Devils vincono a Napoli 3-2 contro i padroni di casa. La squadra campana si trova ora a un passo dalla salvezza, dopo aver ribaltato i pronostici e conquistato il match al tie-break. Una vittoria importante che cambia le carte in tavola per il campionato.

Una vittoria che avvicina alla quota salvezza e ribalta i pronostici: gli EnergyTime Spike Devils escono da Napoli con una vittoria piena al tie-break, consolidando l’ottava affermazione stagionale su quattordici incontri, la terza in trasferta da Vinchiaturo. Il successo rafforza la posizione della squadra ospite nella corsa ai piani alti della classifica, offrendo una risposta di carattere e continuità dopo una partenza non semplice. La sfida ha mostrato un andamento altalenante, con i padroni di casa della GAIA ENERGY NAPOLI capaci di tenere testa agli avversari per ampie fasi della gara. Il punteggio totale si è chiuso sul 2-3 in favore dei campobassani, con i set conclusivi fissati sui parziali (2325, 2520, 2725, 2325, 1416), a testimonianza di una prova equilibrata e combattuta fino all’ultima emozione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Napoli-Campobasso 2-3: Energy Time a un passo salvezza

