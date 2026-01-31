Serie A3 Domotek contro Energy Time Spike avversaria di sempre | big match a Campobasso

Questa sera alle 18, la Domotek Volley affronta in trasferta l’Energy Time Spike a Campobasso. È un match importante, uno di quelli che vale molto per la classifica. La squadra di casa è una rivale storica, e per i giocatori della Domotek sarà una sfida da non sbagliare. Dopo tante partite, questa trasferta si presenta come una buona occasione per mettere punti in cascina e dimostrare il proprio valore.

Fischio d'inizio oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 18. Amaranto in vetta, con il morale alto, forte anche della qualificazione in Coppa Il campionato è mai domo. Alle ore 18 di sabato 31 gennaio la Domotek Volley gioca d'anticipo. Trasferta complicata contro una delle avversarie "di sempre" sin dalla genesi del club. Avversaria di Coppa In B, avversaria di Coppa Italia "Del Monte" in questa stagione, in amichevole e in campionato. Si gioca al Palasport Municipale di Vinchiaturo in provincia di Campobasso. La Domotek capolista è l'ospite della Energy Time Spike. Amaranto in vetta, con il morale alto, forte anche della qualificazione in Coppa e del Big Match vinto a Castellana, due settimane fa.

