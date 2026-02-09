Napoli Anguissa | spunta un’ernia ecco quando può rientrare niente operazione
Il ritorno di Anguissa al Napoli si fa ancora più complicato. Il giocatore ha scoperto di avere un’ernia, ma per ora non è prevista operazione. La sua ripresa si allontana, e il tecnico Conte si sfoga: la situazione è diventata davvero difficile per la squadra.
ALLARME ANGUISSA E LISTA NERA. Il rientro di Frank Anguissa continua a slittare, aggravando l’emergenza del Napoli definita “assurda” da Antonio Conte. Il centrocampista, fermo dal 9 novembre, ha superato il problema muscolare originario ma è ora bloccato da una sospetta ernia discale che gli impedisce di allenarsi ad alta intensità. Lo staff medico ha scelto la terapia conservativa (riposo assoluto) scartando l’operazione: l’obiettivo è riaverlo per la sfida contro l’Atalanta. L’infermeria resta piena: McTominay è l’ultimo ko, Gilmour fatica dopo la pubalgia, mentre per De Bruyne, Di Lorenzo e Neres i tempi sono lunghi (marzo-aprile). 🔗 Leggi su Napolissimo.it
