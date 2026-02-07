Calabria pesca del novellame al centro del dibattito | un cameraman aggredito e accuse all’UE per politiche dannose

Durante un servizio a Cirò Marina, un cameraman di “Striscia la Notizia” è stato aggredito. La disputa sulla pesca del novellame infiamma la Calabria e va oltre i confini italiani, con il presidente dell’associazione Otto Torri sullo Jonio che accusa le politiche europee di danneggiare il settore. La vicenda si aggiunge alle tensioni crescenti tra pescatori e autorità, mentre l’opinione pubblica si divide sulle responsabilità.

Un cameraman è stato aggredito durante un servizio di “Striscia la Notizia” a Cirò Marina, in Calabria, mentre la questione della pesca del novellame continua a sollevare un dibattito acceso che, secondo il presidente dell’associazione Otto Torri sullo Jonio, Lenin Montesanto, trascende i confini nazionali per toccare le politiche europee. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha riportato l’attenzione mediatica su una realtà complessa e controversa, quella della pesca del novellame lungo le coste calabresi, ma ha anche acceso i riflettori su un problema più ampio: la gestione delle risorse ittiche e l’impatto delle direttive comunitarie sulle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Cirò Marina

Venerdì sera a Ferno si è tenuto il primo incontro di un ciclo dedicato alle politiche sanitarie.

Domenica 1 febbraio, a Reggio Calabria, scienziati e ricercatori si sono incontrati nella sede di “Le Muse” per discutere dei rischi naturali e della resilienza ecologica del Sud Italia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cirò Marina

Argomenti discussi: Cameraman di Striscia scaraventato in mare in Calabria. Inchiesta sulla pesca illegale: aggredita la troupe di Macrì; Cameraman di Striscia la Notizia aggredito al porto di Cirò Marina, operatore spinto in mare mentre riprende; Striscia la Notizia, il cameraman gettato in mare durante l'inchiesta sulla pesca abusiva in Calabria: il video choc; Aggressione alla troupe di Striscia la Notizia: violenza contro l’informazione e affari illeciti sul bianchetto.

Il mare che l’Europa non vuole capireDalla sardella ai tonni, Montesanto attacca le regole UE: così si colpisce la pesca artigianale e si distruggono comunità ... cosenzachannel.it

Striscia la Notizia, il cameraman gettato in mare durante l'inchiesta sulla pesca abusiva in Calabria: il video chocÈ stato scaraventato in mare un cameraman di Striscia la notizia impegnato nell’inchiesta sulla pesca illegale del novellame di sarda, genericamente conosciuto ... corriereadriatico.it

Striscia la notizia. . Cameraman di Striscia scaraventato in mare in Calabria. Inchiesta sulla pesca illegale: aggredita la troupe di Macrì Guarda il video al link: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/cameraman-di-striscia-scaraventato-in-mare-in-calabri facebook