Calabria pesca del novellame al centro del dibattito | un cameraman aggredito e accuse all’UE per politiche dannose

Durante un servizio a Cirò Marina, un cameraman di “Striscia la Notizia” è stato aggredito. La disputa sulla pesca del novellame infiamma la Calabria e va oltre i confini italiani, con il presidente dell’associazione Otto Torri sullo Jonio che accusa le politiche europee di danneggiare il settore. La vicenda si aggiunge alle tensioni crescenti tra pescatori e autorità, mentre l’opinione pubblica si divide sulle responsabilità.

Un cameraman è stato aggredito durante un servizio di “Striscia la Notizia” a Cirò Marina, in Calabria, mentre la questione della pesca del novellame continua a sollevare un dibattito acceso che, secondo il presidente dell’associazione Otto Torri sullo Jonio, Lenin Montesanto, trascende i confini nazionali per toccare le politiche europee. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha riportato l’attenzione mediatica su una realtà complessa e controversa, quella della pesca del novellame lungo le coste calabresi, ma ha anche acceso i riflettori su un problema più ampio: la gestione delle risorse ittiche e l’impatto delle direttive comunitarie sulle comunità locali.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

