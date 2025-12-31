Lotteria solidale amaranto il ricavato all' Associazione contro le leucemie
La Ss Arezzo ha avviato la “Lotteria solidale amaranto” con l’obiettivo di sostenere l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail Arezzo). Promossa da Francesco Fabbrini, allenatore del settore giovanile, l’iniziativa mira a raccogliere fondi per supportare la ricerca e le attività dell’associazione. Il ricavato sarà destinato a progetti di assistenza e prevenzione, contribuendo alla lotta contro queste malattie.
La Ss Arezzo ha lanciato una iniziativa benefica a favore di Ail Arezzo Federico Luzzi – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, promossa da Francesco Fabbrini, allenatore del settore giovanile amaranto. Grazie al suo impulso e al coinvolgimento della comunità sportiva, nasce. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
