Lotteria solidale amaranto il ricavato all' Associazione contro le leucemie

La Ss Arezzo ha avviato la “Lotteria solidale amaranto” con l’obiettivo di sostenere l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (Ail Arezzo). Promossa da Francesco Fabbrini, allenatore del settore giovanile, l’iniziativa mira a raccogliere fondi per supportare la ricerca e le attività dell’associazione. Il ricavato sarà destinato a progetti di assistenza e prevenzione, contribuendo alla lotta contro queste malattie.

La Ss Arezzo ha lanciato una iniziativa benefica a favore di Ail Arezzo Federico Luzzi – Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, promossa da Francesco Fabbrini, allenatore del settore giovanile amaranto. Grazie al suo impulso e al coinvolgimento della comunità sportiva, nasce.

