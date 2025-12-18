Un grande omaggio a David Bowie al Concerto di Natale per la città

Un omaggio indimenticabile a David Bowie illuminerà il Concerto di Natale a Pordenone, città che si prepara a essere la prossima Capitale Italiana della Cultura. Questa straordinaria produzione internazionale, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Musicale San Marco, promette un evento magico e coinvolgente, celebrando l’arte e la musica in un’atmosfera di festa e solidarietà. Un appuntamento da non perdere per vivere un Natale all’insegna della cultura e dell’emozione.

© Pordenonetoday.it - Un grande omaggio a David Bowie al Concerto di Natale per la città Sarà una scintillante produzione internazionale a celebrare a Pordenone il "Concerto di Natale per la città" che il Comune della prossima Capitale Italiana della Cultura offre al pubblico, in sinergia con l'Associazione Musicale San Marco - Orchestra da Camera di Pordenone, per un evento a.

