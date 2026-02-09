Musica e sociale per la salute mentale al Teatro Camploy

Stasera al Teatro Camploy torna l’evento “Musical-Mente”, organizzato dall’Associazione Medici per Strada e la Circoscrizione 1^. La serata mette in scena musica e socialità per parlare di salute mentale. L’obiettivo è raccogliere fondi per l’Associazione Self Help San Giacomo, attiva da più di trent’anni nel campo. Un appuntamento diretto, senza troppi giri di parole, per sensibilizzare e sostenere chi si confronta con problemi di salute mentale.

L’Associazione Medici per Strada APS, in collaborazione con la Circoscrizione 1^, torna al Teatro Camploy con "Musical-Mente" (la salute mentale, bene comune), serata dedicata alla salute mentale a favore dell’Associazione Self Help San Giacomo ODV, una realtà che da oltre trent’anni opera.🔗 Leggi su Veronasera.it

