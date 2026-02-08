Albignasego | 960mila euro per il sociale focus su anziani minori e salute mentale

Il Comune di Albignasego mette sul piatto quasi un milione di euro per il sociale nel 2026. Il sindaco Gregori Bottin ha spiegato che l’obiettivo è aiutare anziani, minori e chi soffre di problemi di salute mentale. L’amministrazione ha intenzione di investire risorse per non lasciare indietro nessuno, concentrandosi sui più fragili.

Il sindaco di Albignasego, Gregori Bottin, ha delineato un piano di investimenti significativi nel settore sociale per il 2026, assicurando che "nessuno deve rimanere indietro" e che l'amministrazione continuerà a concentrare le proprie risorse sui cittadini più vulnerabili. L'annuncio, giunto dopo il suo insediamento a seguito dell'elezione in Regione del suo predecessore Filippo Giacinti, traccia una linea di continuità con le politiche sociali già in atto, ma con un'enfasi particolare su interventi mirati e personalizzati. Bottin ha presentato ieri, 7 febbraio, un quadro dettagliato delle voci di spesa, che ammontano complessivamente a diverse centinaia di migliaia di euro, destinate a un'ampia gamma di servizi e supporti per le fasce più deboli della popolazione.

