Al Centro di Salute Mentale di Eboli l’arte diventa strumento di cura relazione e inclusione sociale

Tempo di lettura: 3 minuti Il Centro di Salute Mentale (CSM) di Eboli ha aperto le proprie porte alla comunità in occasione della mostra conclusiva del Laboratorio di Pittura Itinerante, un percorso espressivo e relazionale che ha coinvolto gli utenti dell ’UOSM di Eboli e dell’UOSM di Contursi–Oliveto, confermando il ruolo del servizio non solo come luogo di cura, ma anche come spazio di partecipazione e inclusione. La pittura è stata utilizzata come linguaggio non verbale, capace di dare forma alle emozioni e ai vissuti personali, favorendo il dialogo e la relazione. Le opere esposte restituiscono un articolato itinerario visivo attraverso alcuni luoghi simbolo della provincia di Salerno — tra cui Eboli, Paestum, Velia, Buccino con il Museo Archeologico e la Certosa di Padula — rielaborati dai partecipanti attraverso il colore e il segno, in un continuo dialogo tra esperienza individuale e patrimonio collettivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

