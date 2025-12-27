Al Centro di Salute Mentale di Eboli l’arte diventa strumento di cura relazione e inclusione sociale
Tempo di lettura: 3 minuti Il Centro di Salute Mentale (CSM) di Eboli ha aperto le proprie porte alla comunità in occasione della mostra conclusiva del Laboratorio di Pittura Itinerante, un percorso espressivo e relazionale che ha coinvolto gli utenti dell ’UOSM di Eboli e dell’UOSM di Contursi–Oliveto, confermando il ruolo del servizio non solo come luogo di cura, ma anche come spazio di partecipazione e inclusione. La pittura è stata utilizzata come linguaggio non verbale, capace di dare forma alle emozioni e ai vissuti personali, favorendo il dialogo e la relazione. Le opere esposte restituiscono un articolato itinerario visivo attraverso alcuni luoghi simbolo della provincia di Salerno — tra cui Eboli, Paestum, Velia, Buccino con il Museo Archeologico e la Certosa di Padula — rielaborati dai partecipanti attraverso il colore e il segno, in un continuo dialogo tra esperienza individuale e patrimonio collettivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Oltre la gara: a Saronno lo sport diventa strumento di salute mentale per gli studenti”
Leggi anche: Mamma uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola. La donna era in cura al Centro di salute mentale
Referendum Giustizia. Unione Camere Penali: Bene voto in due giornate; Anteprima Cortometraggio dedicato a Morante e Maraini al 40° Premio Elsa Morante; Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 23 dicembre - Salernonotizie.it.
CSM di Eboli (SA): arte strumento di cura, relazione e inclusione - Grande partecipazione alla mostra del Laboratorio di Pittura Itinerante che ha coinvolto gli utenti delle UOSM di Eboli e Contursi – Oliveto Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it
A Torino un premio per il laboratorio di video inclusivo e partecipativo del centro di salute mentale di Fornaci di Barga e Lucca - A Torino, nell’ambito del festival internazionale sul tema della salute mentale "Punti di svista", il laboratorio di video inclusivo e ... msn.com
L’importanza della salute mentale sin dai primi anni di vita - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, il dibattito internazionale pone al centro il tema della prevenzione precoce, ricordando che il benessere mentale è un percorso che ... iodonna.it
Buon Natale dal Centro Ferrero! Che queste feste portino gioia, salute e benessere a tutti. Al Centro Ferrero si impegna a dare accoglienza, empatia e cure tutto lo Staff socio sanitario: Il Direttore Sanitario Il Direttore scientifico delle attività ambulatoriali 2 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.