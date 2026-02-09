Muore travolto da una frana a Castrovillari | i soccorritori lo trovano sommerso dai detriti

Questa mattina a Castrovillari, in provincia di Cosenza, un uomo di 80 anni è stato travolto e sepolto dai detriti di una frana mentre camminava lungo un sentiero. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La zona è stata messa sotto controllo, mentre si cercano di capire cosa abbia provocato la caduta dei detriti.

Un uomo di 80 anni si trovava lungo un sentiero a Castrovillari, in provincia di Cosenza, quando è morto travolto da una frana: la tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi 8 febbraio verso le 16.30.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Castrovillari Travolto Cosenza, anziano muore travolto da una frana a Castrovillari Un anziano è morto oggi a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Travolto da una valanga sulla Marmolada: muore lo sciatore 31enne Edoardo Conti Un giovane sciatore di 31 anni, Edoardo Conti, ha perso la vita a causa di una valanga sulla Marmolada, a quota 2. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Castrovillari Travolto Argomenti discussi: Travolto e sepolto da una valanga, muore a 29 anni Carlo Notari, giovane vigile del fuoco: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve; Cambiago, operaio 57enne di Treviglio muore travolto da una lastra; Vigile del fuoco bolognese muore travolto da valanga; Morto sul lavoro a Guidonia, Diego Paniccia, 55 anni, muore travolto da materiale per il cemento: sciopero di 8 ore dei colleghi. Cosenza, anziano muore travolto da una frana a CastrovillariUn anziano ha perso la vita nel pomeriggio di oggi domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da una frana. adnkronos.com Scialpinista di 19 anni muore travolto da una valanga in provincia di Bolzano: è la quinta vittima in tre giorni in TrentinoUno scialpinista di 19 anni della provincia di Bolzano è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino, a una ventina di km dal capoluogo. Aveva appena cominciato la discesa verso valle ... ilfattoquotidiano.it TRAGEDIA NELLE ALPI Un 41enne muore travolto dalla valanga staccatasi sulla Marmolada. #vicenza #marmolada #tragedia #valanga facebook Montagna, nuovo morto travolto da valanga i Alto Adige: la vottima aveva 19 anni x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.