Travolto da una valanga sulla Marmolada | muore lo sciatore 31enne Edoardo Conti

Un giovane sciatore di 31 anni, Edoardo Conti, ha perso la vita a causa di una valanga sulla Marmolada, a quota 2.700 metri. L’incidente è avvenuto durante un’escursione freerider, causando la morte del ragazzo. L’evento sottolinea i rischi legati alle attività in montagna e la pericolosità delle condizioni invernali in alta quota.

È morto Edoardo Conti, 31enne sciatore freerider travolto da una valanga sulla Marmolada a 2.700 metri. Recuperato dopo ore di ricerca da parte dei soccorsi è deceduto in ospedale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava sciando fuori pista quando è stato investito dalla massa nevosa e trascinato verso valle, fino a finire in un crepaccio.

