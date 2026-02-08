Cosenza anziano muore travolto da una frana a Castrovillari

Un anziano è morto oggi a Castrovillari, in provincia di Cosenza. L’uomo è stato travolto da una frana mentre si trovava in strada. Non c’era nulla da fare: le rocce e il fango lo hanno travolto e ucciso sul colpo. I soccorsi sono arrivati troppo tardi. La zona resta isolata, e le autorità stanno verificando le condizioni del terreno.

(Adnkronos) – Un anziano ha perso la vita nel pomeriggio di oggi domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da una frana. L'uomo si era recato in una zona di campagna, che conosceva bene e dove era solito andare, quando, secondo le prime ipotesi, a causa di uno smottamento. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Cosenza Castrovillari Calabria, frana a Castrovillari: anziano ottantenne perde la vita lungo un sentiero impervio. Indagini in corso. Questa mattina, un'anziano di ottant’anni è morto mentre cercava di attraversare un sentiero difficile a Castrovillari. Travolto da un Frecciarossa in stazione: anziano muore sui binari Un uomo di circa settant’anni è morto questa mattina alla stazione di Mori. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cosenza Castrovillari Cosenza, anziano muore travolto da una frana a CastrovillariUn anziano ha perso la vita nel pomeriggio di oggi domenica 8 febbraio a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da una frana. adnkronos.com Ottantenne muore a Castrovillari travolto da una franaCastrovillari - Un ottantenne ha perso la vita a Castrovillari, in provincia di Cosenza, a causa di uno smottamento lungo un sentiero che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto intorno alle ... lametino.it Un impatto tra due auto riaccende l'allarme sicurezza. Tra i feriti un anziano trasferito d’urgenza a Cosenza mentre pioggia e detriti rendevano difficili le operazioni di soccorso. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.