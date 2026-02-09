Dopo la morte dell’ex marito, una donna decide di sfrattare la cognata. La questione finisce in tribunale, e il giudice dà ragione alla donna, condannando la cognata a lasciare l’appartamento. La vicenda tiene banco nella città, tra tensioni e controversie legali.

Macerata, 9 febbraio 2026 – Morto lui, scoppia la guerra per la casa tra la moglie separata (ma non troppo) e la sorella del defunto. E il giudice rimette le chiavi al loro posto. Succede a Macerata: dopo il funerale l’ex moglie resta nell’appartamento e taglia fuori la cognata, che è co-erede dell’abitazione. È la vicenda ricostruita dall’ordinanza depositata venerdì dal tribunale di Macerata: ricorso accolto, ex moglie condannata a restituire tutte le chiavi alla sorella, a pagare 50 euro di penale per ogni giorno di ritardo e a pagare anche 2.500 euro di spese legali. I fatti, per il giudice, sono pacifici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Muore l'ex marito e lei sfratta la cognata. Ma il giudice la condanna

