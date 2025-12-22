ABBONATI A DAYITALIANEWS La sentenza e le accuse. Una donna di 37 anni, di origine peruviana, è stata condannata a cinque mesi di reclusione per violenza privata e lesioni. La pena è stata sospesa, ma subordinata al risarcimento del danno alla parte offesa. Secondo la ricostruzione della Procura, la vittima sarebbe un’altra donna che avrebbe avuto una relazione con il marito dell’imputata, circostanza che avrebbe scatenato l’aggressione. I fatti avvenuti in provincia di Perugia. L’episodio si è verificato in provincia di Perugia. Come riportato da PerugiaToday, la 37enne avrebbe agito insieme a un’amica, poi assolta dall’accusa di violenza privata in concorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Perugia, picchia e rasa la cognata per essere stata a letto con il marito

