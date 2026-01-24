Il Winter Tour Alfa Romeo fa tappa a Pisa da Giustiauto

Il Winter Tour Alfa Romeo arriva a Pisa presso Giustiauto, concessionaria ufficiale Alfa Romeo, nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 gennaio. Un’occasione per scoprire le ultime novità del brand e vivere un’esperienza diretta con i modelli Alfa Romeo. La manifestazione si svolge presso la sede di Pisa Ospedaletto, offrendo un'opportunità di confronto e approfondimento in un contesto di sobria eleganza.

Un weekend all'insegna dello stile e dell'innovazione firmata Alfa Romeo: sabato 24 e domenica 25 gennaio il Winter Tour Alfa Romeo fa tappa da Giustiauto, concessionaria ufficiale Alfa Romeo per Pisa e provincia, presso la sede di Pisa Ospedaletto.Un'occasione speciale per scoprire da vicino il.

