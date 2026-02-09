Mps-Mediobanca | consigliere e dirigente Mef indagato a Milano per insider trading

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L’accusa riguarda presunti casi di insider trading, ma al momento non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle prove o sui movimenti contestati. La notizia ha fatto scattare subito l’attenzione, visto il ruolo di Di Stefano e la rilevanza delle aziende coinvolte.

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L'uomo è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Guardia di finanza di Milano nell'inchiesta sul risiko bancario. Gli approfondimenti avrebbero accertato che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, in epoca prossima all'Ops su Piazzetta Cuccia, e avrebbe così ottenuto un guadagno di qualche migliaia di euro.

