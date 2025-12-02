Il Mef è fuori dall’inchiesta sull’affare Mps-Mediobanca

Lidentita.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Mef non c’entra nulla nell’indagine sull’Ops MpsMediobanca che ha scosso il gotha dell’alta finanza italiana. Sull’offerta pubblica di scambio grazie alla quale Monte dei Paschi è riuscita a “conquistare” il salotto buono della finanza milanese, c’è un’inchiesta della Procura della Repubblica in seno al Tribunale di Milano. Che ha acceso un faro . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

il mef 232 fuori dall8217inchiesta sull8217affare mps mediobanca

© Lidentita.it - Il Mef è fuori dall’inchiesta sull’affare Mps-Mediobanca

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Mef 232 Fuori Dall8217inchiesta