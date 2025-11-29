Mps-Mediobanca Schlein | ruolo opaco di governo e Mef

Roma, 29 nov. (askanews) – “Il quadro che emerge dall’inchiesta in corso sulla operazione di MPS su Mediobanca conferma le gravi preoccupazioni che abbiamo espresso nei mesi scorsi, in particolare per il ruolo opaco del governo e del MEF. L’unico interventismo in economia lo ha dimostrato favorendo scalate di cordate considerate amiche, anziché far rispettare il corretto funzionamento delle regole di mercato. La magistratura farà il suo lavoro, ma Giorgetti venga subito a riferire in Aula per chiarire al Paese tutti gli aspetti di questa vicenda”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

