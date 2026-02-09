Mps alto dirigente del ministero dell' Economia indagato per insider trading | Di Stefano nei guai per 100 mila euro di azioni | Chi è
Un alto dirigente del Ministero dell’Economia è finito sotto inchiesta per insider trading. Si tratta di Di Stefano, consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi dal 2022. La Guardia di Finanza ha sequestrato il suo cellulare a novembre, approfondendo le sue operazioni sul mercato. L’indagine riguarda un’ipotesi di traffico di informazioni riservate legate a circa 100 mila euro di azioni della banca. Di Stefano è ora coinvolto nel caso e rischia conseguenze serie.
La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L'attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf - allora non era indagato - nell'ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100 mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su Mps AltoDirigente
Indagato Stefano Di Stefano, dirigente del ministero dell’Economia e consigliere Mps: “Insider trading”
Un dirigente del ministero dell’Economia e consigliere di Mps è finito sotto indagine per insider trading.
Indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano per insider trading
La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di Mps.
Ultime notizie su Mps AltoDirigente
Argomenti discussi: Insider trading, dirigente Mef e consigliere Mps indagato a Milano.
Caso Mps: a Milano indagato un dirigente del Mef per insider tradingSecondo gli inquirenti, Stefano Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia ... avvenire.it
Indagato il dirigente Mef e consigliere Mps Stefano Di Stefano per insider tradingL'attuale responsabile della direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare. L'accusa è aver acquistato azioni di Medioba ... ilfoglio.it
25 gennaio 2025 - SORTINO ... Continua l'azione di malviventi nell'area interna della provincia di Siracusa che hanno tentato un altro assalto al bancomat di #MPS in pieno centro. È assolutamente chiaro che occorrono soluzioni nuove per un problema diven facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.