Un alto dirigente del Ministero dell’Economia è finito sotto inchiesta per insider trading. Si tratta di Di Stefano, consigliere di amministrazione di Monte dei Paschi dal 2022. La Guardia di Finanza ha sequestrato il suo cellulare a novembre, approfondendo le sue operazioni sul mercato. L’indagine riguarda un’ipotesi di traffico di informazioni riservate legate a circa 100 mila euro di azioni della banca. Di Stefano è ora coinvolto nel caso e rischia conseguenze serie.

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, alto dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L'attuale responsabile della Direzione Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici è finito sotto inchiesta per l'analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Gdf - allora non era indagato - nell'ambito del caso sul risiko bancario. È venuto a galla che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100 mila euro, a cavallo della Ops su piazzetta Cuccia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Mps, alto dirigente del ministero dell'Economia indagato per insider trading: Di Stefano nei guai per 100 mila euro di azioni | Chi è

