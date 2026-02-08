Polemiche per l'azione che porta al gol di Bisseck in Sassuolo-Inter | dubbi sulla posizione di Thuram

Dopo il gol di Bisseck nel match tra Sassuolo e Inter, sono scoppiate le polemiche. Molti tifosi e commentatori hanno sollevato dubbi sulla posizione di Thuram nell’azione che ha portato al calcio d’angolo. La decisione dell’arbitro sembra aver diviso, con alcuni che ritengono ci sia stato un errore di valutazione. La partita si fa ancora più tesa e il dibattito si fa acceso sui social e tra gli appassionati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.