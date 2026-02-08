Polemiche per l'azione che porta al gol di Bisseck in Sassuolo-Inter | dubbi sulla posizione di Thuram
Dopo il gol di Bisseck nel match tra Sassuolo e Inter, sono scoppiate le polemiche. Molti tifosi e commentatori hanno sollevato dubbi sulla posizione di Thuram nell’azione che ha portato al calcio d’angolo. La decisione dell’arbitro sembra aver diviso, con alcuni che ritengono ci sia stato un errore di valutazione. La partita si fa ancora più tesa e il dibattito si fa acceso sui social e tra gli appassionati.
Dubbi sulla posizione di Thuram nell'azione che precede il calcio d'angolo che porta al gol di Bisseck: polemiche dopo Sassuolo-Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Sassuolo Inter
L’Inter strapazza il Sassuolo: vince 5-0 e allunga su Milan e Napoli, gol anche di Lautaro e Thuram
L'Inter batte il Sassuolo 5-0 e si prende tre punti importanti.
Sassuolo-Inter, nerazzurri in vantaggio di due reti dopo mezz’ora. Torna al gol Thuram
L’Inter prende subito il comando della partita e si porta in vantaggio di due reti dopo mezz’ora.
Ultime notizie su Sassuolo Inter
Argomenti discussi: Prof di sinistra, FdI chiede di non discriminare gli studenti per le loro segnalazioni; Milano-Cortina, Malagò: Mai viste Olimpiadi con così poche proteste; Controlli su caccia e suidi, dopo le polemiche arriva il momento del dialogo; Milano-Cortina e Ice, informativa di Piantedosi: cosa dice il ministro dell’Interno.
Scuola, polemiche sul questionario di Azione Studentesca per schedare i prof: le domandeLeggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, polemiche sul questionario di Azione Studentesca per schedare i prof: le domande ... tg24.sky.it
Azione studentesca: Segnalateci i prof di sinistra. Proteste e polemiche, ma un docente si autodenuncia e spopola sul web: Schedatemi pure, sono di sinistraL’iniziativa di Azione studentesca intitolata La scuola è nostra con lo scopo di raccogliere segnalazioni di insegnanti che – a detta degli studenti – potrebbe appartenere allo schieramento di sini ... tecnicadellascuola.it
Pokerissimo dell’Inter al Sassuolo: i nerazzurri stravincono contro i neroverdi e si riportano a +8 sul Milan facebook
L' #Inter vince la quinta partita consecutiva in campionato e punisce oltremodo il #Sassuolo Giacomo Visconti #SerieA #SassuoloInter x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.