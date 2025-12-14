Moviola Milan Sassuolo Marelli | Gol Pulisic regolare? Rigore negato ai neroverdi

L'analisi di Luca Marelli sulla moviola di Milan-Sassuolo evidenzia episodi chiave, tra cui il gol regolare di Pulisic e il rigore negato ai neroverdi. L'intervento approfondisce le decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni e polemiche, alimentando il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

© Internews24.com - Moviola Milan Sassuolo, Marelli: «Gol Pulisic regolare? Rigore negato ai neroverdi» Inter News 24 Moviola Milan Sassuolo, moviola DAZN: l’analisi di Luca Marelli sugli episodi chiave di San Siro accende il dibattito tra rete annullata a Pulisic. Milan Sassuolo, gara delle 12.30 a San Siro, continua a far discutere per alcuni episodi arbitrali decisivi. A fare chiarezza è Luca Marelli, ex arbitro internazionale ed esperto arbitrale di DAZN, che ha passato in rassegna le situazioni più controverse del match, fornendo una lettura tecnica puntuale e senza ambiguità. Il primo episodio riguarda la rete annullata a Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense del Milan, per un presunto fallo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, in fase di costruzione. Internews24.com Milan-Sassuolo, moviola: due gol annullati ai rossoneri, manca un rigore agli ospiti - La prova dell’arbitro senese Valerio Crezzini a San Siro nell’anticipo di serie A Milan- sport.virgilio.it

Milan-Sassuolo, Marelli durissimo: “Pulisic? Gol da convalidare. Su Pavlovic e Cheddira…” - Sassuolo, evidenziando non pochi dubbi su alcune decisioni per gli episodi dubbi ... spaziomilan.it

Giallo Arbitrale! Chiffi nella bufera dopo Torino-Milan: La Gazzetta dà 5,5, Tuttosport 6! Il rigore su Tomori è ok, ma la spinta di Pedersen è l'episodio che spacca. L'analisi promuove le decisioni chiave. #Chiffi #Arbitro #Moviola #TorinoMilan #SerieA - facebook.com facebook

#Moviola #TorinoMilan: l’analisi di due episodi su @c_nk97. E sul gol annullato ai granata … - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Nkunku x.com