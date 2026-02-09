Gila Cabal Guida bocciato da Gazzetta | Scivolata invasiva era calcio di rigore

La Gazzetta dello Sport ha bocciato la decisione dell’arbitro Guida durante la partita. Gila Cabal ha commentato che la scivolata è stata invasiva e che, secondo i regolamenti, si sarebbe dovuto concedere il calcio di rigore. La decisione ha suscitato molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, che si chiedono se si sia trattato di un errore o di un’interpretazione sbagliata.

. La moviola della Rosea di Juve Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport il contatto-impatto Gila-Cabal in Juve Lazio era meritevole di calcio di rigore.La Rosea assegna un 5 in pagella all’arbitro Guida, così motivato: LA MOVIOLA – Al 1?, Marusic colpisce di braccio in area-Lazio: arto nella figura e attaccato. Niente. Al 25?, due in una: si parte dallo scivolamento di Gila su Cabal (e non conta la palla già scaricata), Guida fa proseguire, goal di Koop. Era da rigore l’intervento di Gila, giusto annullare la rete di Koop (Thuram offside e impatta). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gila Cabal, Guida bocciato da Gazzetta: «Scivolata invasiva, era calcio di rigore» Approfondimenti su Gazzetta Italia Calvarese: «Guida lascia dietro di sé qualche polemica. Dubbi sull’impatto Gila-Cabal» L’arbitro Calvarese dice che Guida ha lasciato qualche polemica alle sue spalle, ma ci sono ancora dubbi sull’effetto che le decisioni di Gila e Cabal avranno sulle prossime partite. Cabal si scontra con Gila, Spalletti chiede rigore e arbitro annulla il gol: proteste in Juventus-Lazio Durante il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio, i tifosi hanno assistito a momenti di tensione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Gazzetta Italia Guida nel mirino per il contatto tra Gila e Cabal in Juve-Lazio: la moviola del caso che divide i tifosiLa porta a casa con qualche difficoltà, Guida, pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juve, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su ... corrieredellosport.it Juventus-Lazio, bufera su Guida: annulla il gol a Koopmeiners ma si perde il rigore su Cabal, Marelli chiarisceSuccede di tutto nel primo tempo del big match tra Juventus e Lazio. Koopmeiners e Cabal beffati: dito puntato contro l'arbitro Guida, Marelli fa chiarezza. sport.virgilio.it "Non è possibile non dare il rigore alla Juve per intervento di Gila su Cabal. Al VAR non sono andati indietro abbastanza con l'azione per vederlo, questo gli è sfuggito al VAR. Ragazzi, ha detto bene Bergonzi. Avete visto per cosa sono stati richiamati al VAR facebook #JuventusLazio: il contatto #Gila- #Cabal più punibile che no, il contatto c'è anche se lo spagnolo prova a ritrarsi. Condivisibile invece la decisione di campo sul fuorigioco di #Thuram giudicato punibile in occasione del gol di #Koopmeiners x.com

