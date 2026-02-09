Movida violenta i maranza scatenano il caos a Civitanova | anche insulti e spintoni contro i poliziotti

CIVITANOVA Erano in otto, tutti appartenenti allo stesso gruppo di maranza. Improvvisamente hanno iniziato a litigare tra loro, la situazione stava per degenerare ma l'intervento tempestivo della polizia ha scongiurato possibili episodi di violenza. Sono stati però momenti di grande tensione, perché due dei giovani coinvolti hanno opposto resistenza, spintonando e insultando i poliziotti. La ricostruzione L'allarme è scattato intorno alle 4.30 di ieri mattina in via del Grappa, nel centro di Civitanova. I giovani protagonisti del parapiglia avevano trascorso una serata in discoteca. Al momento non si conoscono i motivi della lite.

