Bari spintoni e insulti tra tifosi e giocatori | caos sul volo di ritorno

Dopo il pesante 5-0 incassato a Empoli nella prima uscita con il nuovo allenatore Vincenzo Vivarini, il clima attorno al Bari è diventato incandescente. All’aeroporto di Pisa alcuni tifosi hanno accolto la squadra con applausi sarcastici, provocando la reazione fuori controllo di un giocatore, che avrebbe tirato un calcio a un sostenitore. La situazione è degenerata ulteriormente durante il volo diretto a Bari, dove cori di scherno e tensioni verbali sono sfociati in spintoni e momenti di forte agitazione (X: @Pianetabari). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

