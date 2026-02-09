Ieri sera a Che Tempo che Fa, Luca Argentero si è presentato inaspettatamente in collegamento. Ha scherzato sul suo rapporto con i motori, confessando di essere un vero incapace al volante. L’attore romagnolo ha anche parlato del suo accento e della sua passione per il mondo delle auto, attirando l’attenzione del pubblico.

Imola, 9 febbraio 2026 – Accento romagnolo e rapporto con il mondo dei motori sono stati al centro dell’intervista di ieri sera a Che tempo che fa, sul Nove, di Luca Argentero e Giulia Michelini. I due attori, nel salotto di Fabio Fazio, hanno infatti presentato ‘Motorvalley’, la nuova serie tv originale Netflix in sei episodi, girata in buona parte a Imola, che debutta il 10 febbraio. Michelini: “Sulla parlata romagnola siamo stati aiutati”. “Siam mica dei patacca, dovevamo fare le cose fatte bene. - ha scherzato Argentero sollecitato da Fazio sull’accento romagnolo utilizzato nella serie –. Quello è uno stato d’animo, c’ho messo mesi a smettere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Motorvalley, Luca Argentero a sorpresa a Che Tempo che fa: “Al volante sono un incapace”

Approfondimenti su Motorvalley Imola

Luca Argentero si prende gioco di sé stesso e del suo ruolo in Motorvalley.

Domenica 8 febbraio torna su Nove l’appuntamento con Che Tempo Che Fa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Motorvalley Imola

Argomenti discussi: Luca Argentero non si ferma: è pronto a sgommare in questa storia di riscatto su Netflix; Luca Argentero: Altro che Brad Pitt in F1, in Motorvalley sono un antieroe; Luca Argentero a tutto gas; Luca Argentero: velocità e controllo in ‘Motorvalley’.

Luca Argentero: «Mia moglie è l’occasione più importante della mia vita»A due giorni dall’uscita su Netflix di Motorvalley, Luca Argentero torna a misurarsi con un personaggio distante da quelli a cui il pubblico si è abituato negli ultimi anni. Arturo, ex pilota automobi ... vanityfair.it

Motorvalley, a tutta velocità: video intervista con Luca Argentero, Giulia Michelini e Caterina ForzaA dieci anni di distanza dal film Veloce come il vento Matteo Rovere torna ad esplorare quelle atmosfere fra velocità e senso di rivalsa nella terra dei motori. Motorvalley è una serie Netflix Origina ... comingsoon.it

“Giulia è un personaggio incredibile! E’ sempre perennemente a disagio!” “NO!” “Ma adesso sei a disagio” “NO.....un po’” Luca Argentero e Giulia Michelini facebook