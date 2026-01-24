La Cadillac, iconico marchio automobilistico, ha lasciato un'impronta significativa nella cultura popolare, dai testi delle canzoni al grande schermo. Ora, con l’ingresso nel mondo della Formula 1, la sua presenza si amplia ulteriormente. Un esempio di come un nome possa rappresentare stile, innovazione e tradizione, consolidando il suo ruolo nel panorama automobilistico e mediatico internazionale.

Leo Turrini Per una volta possiamo fidarci della famosa nonché famigerata intelligenza artificiale. Nel senso che è vero: non esiste marchio automobilistico che sia finito nelle canzoni tanto quanto la Cadillac. Leggere per credere: "Cadillac è un’icona automobilistica frequente nelle canzoni in lingua inglese, simboleggiando l’America, il lusso, la libertà e a volte la malinconia, con brani celebri come ’Pink Cadillac’ di Bruce Springsteen, ’Geronimo’s Cadillac’ dei Modern Talking, ’Cadillac Car’ dei Renegades e brani più datati come ’Brand New Cadillac’ resa famosa da Vince Taylor e poi dai Clash, mentre la Cadillac appare anche in innumerevoli canzoni rock e country come simbolo di status o di viaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

